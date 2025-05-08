Опрос: согласны ли Вы с переименованием остановочного пункта общественного транспорта ´Клубная´ на остановочный пункт ´Храм С...

Опрос: согласны ли Вы с переименованием остановочного пункта общественного транспорта ´Клубная´ на остановочный пункт ´Храм Святого Духа´Бобруйский городской исполнительный комитет проводит изучение общественного мнения бобруйчан по вопросу переименования названия остановочного пункта общественного транспорта ´Клубная´ на остановочный пункт обществ .
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