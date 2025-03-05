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Как не сорваться в Великий пост: советы священника и рекомендации экспертов

Как не сорваться в Великий пост: советы священника и рекомендации экспертов

Как не сорваться в Великий пост: советы священника и рекомендации экспертов Ирина ВальковаВеликий пост — особое время для православных христиан, период духовного очищения, молитвы и воздержания.

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