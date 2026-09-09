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Слуцкий предложил передавать здания бывших детсадов соцорганизациям

Слуцкий предложил передавать здания бывших детсадов соцорганизациям

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил передавать здания бывших детсадов социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО).

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