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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иванов о потасовке с Дэем: «В «Тракторе» каждый друг за друга, мы готовы убивать за такое. Любой пошел бы заступаться за партнера»

Иванов о потасовке с Дэем: «В «Тракторе» каждый друг за друга, мы готовы убивать за такое. Любой пошел бы заступаться за партнера»

«Локомотив» дома проиграл «Трактору» в 1-м матче финальной серии плей-офф со счетом 1:2. В 3-м периоде форвард «Локомотива» Георгий Иванов сцепился с Логаном Дэем, вступившись за Артура Каюмова.

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