В чем причина сильного недельного роста Bitcoin и Ethereum на этой неделе?

Bitcoin и Ethereum сильно выросли на этой неделе, несмотря на негативный фундаментальный фон. Инвесторы распродавали рисковые активы, получив доказательства возможного будущего ускорения инфляции в США, которое ставит крест на снижении ставки ФРС в первой половине года.
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