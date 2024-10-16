История о предательстве

ВМ

Владимир Минаков

"Если у мужа есть одна женщина, она вырастает эгоисткой", говорил Николай Фоменко... Весьма вероятно, что за время беременности и после родов жены у мужа не было с ней интима... А люди молодые и не каждый может быть монахом ( которые тоже, вопреки запретам, имели связи...). Разорвать семейные отношения - легко. А в этом и кроется эгоизм: думает о себе, обиженной, а то, что у ребёнка не будет отца, не будет полноценной семьи - да фиг с ним, главное - я королевна... Сколько у меня таких молодых дамочек знакомых, которые разошлись на такой почве, теперь сами пытаются совладать с ребёнком, особенно с мальчишками... Их потом воспитывает улица и на маму они, увы, смотрят, как на прислугу. И отношения часто - именно такие. Некоторые пытаются завести новые отношения, но... Кто сказал, что они будут лучше прежних и отношения с отчимом часто далеко не приятные... Муж - не собственность, может и ошибиться. Пусть поищет причину, почему он стал искать секс на стороне - возможно сама превратила отношения в рутину и обязаловку, с "наказанием" - за любую обиду лишаешься доступа к телу принцессы...