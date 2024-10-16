МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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История о предательстве

В браке с мужем я прожила шесть лет, и недавно в нашей жизни появился долгожданный ребенок. Но счастье оказалось недолгим.

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Комментарии
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ВераВерная
Вот вы сами и ответили - время покажет, сможете ли вы простить мужа и доверять ему.
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18 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Если у мужа есть одна женщина, она вырастает эгоисткой&quot;, говорил Николай Фоменко... Весьма вероятно, что за время беременности и после родов жены у мужа не было с ней интима... А люди молодые и не каждый может быть монахом ( которые тоже, вопреки запретам, имели связи...). Разорвать семейные отношения - легко. А в этом и кроется эгоизм: думает о себе, обиженной, а то, что у ребёнка не будет отца, не будет полноценной семьи - да фиг с ним, главное - я королевна... Сколько у меня таких молодых дамочек знакомых, которые разошлись на такой почве, теперь сами пытаются совладать с ребёнком, особенно с мальчишками... Их потом воспитывает улица и на маму они, увы, смотрят, как на прислугу. И отношения часто - именно такие. Некоторые пытаются завести новые отношения, но... Кто сказал, что они будут лучше прежних и отношения с отчимом часто далеко не приятные...  Муж - не собственность, может и ошибиться. Пусть поищет причину, почему он стал искать секс на стороне - возможно сама превратила отношения в рутину и обязаловку, с &quot;наказанием&quot; - за любую обиду  лишаешься доступа к телу принцессы...
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16 час.
Диляра Садыкова
Вы очень правильно сказали. Я тоже самое хотела написать. В скандалах и разладах виноваты ОБА! А то женщина встаёт в позицию Героя, а муж как приложение к ней. У меня всегда возникает вопрос, почему он так сделал?
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16 час.

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