Минувшей ночью в Челябинске насмерть сбили пешехода

В Челябинске около часа ночи 16 сентября в ДТП погиб человек. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, в поселке Аэропорт около остановки «Кинотеатр Сокол» водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.