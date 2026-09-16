Минувшей ночью в Челябинске насмерть сбили пешехода

В Челябинске около часа ночи 16 сентября в ДТП погиб человек. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, в поселке Аэропорт около остановки «Кинотеатр Сокол» водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Челябинской обл...
- Ч Андрей Перла: «Ве...
- Зеленский продолж...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым