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Минувшей ночью в Челябинске насмерть сбили пешехода

Минувшей ночью в Челябинске насмерть сбили пешехода

В Челябинске около часа ночи 16 сентября в ДТП погиб человек. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, в поселке Аэропорт около остановки «Кинотеатр Сокол» водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

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