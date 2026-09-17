🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — публицист, экономический эксперт Александр Роджерс Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза.