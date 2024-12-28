😱 Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Ленинском районе Вчера в селе Войково водитель Lada Niva при повороте столкнулся с автомобилем ВАЗ 2110.
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😱 Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Ленинском районе Вчера в селе Войково водитель Lada Niva при повороте столкнулся с автомобилем ВАЗ 2110.