Садовод Олейник: семена цветов не следует высевать, пока почва еще теплая

Осенью можно подготовить клумбы так, чтобы весной растения на них зацвели на две недели раньше, чем при обычном посеве.
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