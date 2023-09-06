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Представитель Госдепа: Мы продолжим поддерживать наших украинских партнеров, потому что Россия не следует «формуле мира» Зеленского

Представитель Госдепа: Мы продолжим поддерживать наших украинских партнеров, потому что Россия не следует «формуле мира» Зеленского

В Соединенных Штатах в очередной раз на официальном уровне заявили о всесторонней поддержке Украины и осуждении России, хотя многие эксперты, включая западных, отмечают, что Вашингтон на самом деле не желает победы Киева, а хочет либо затягивание конфликта, либо ослабление обеих сторон.

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