Представитель Госдепа: Мы продолжим поддерживать наших украинских партнеров, потому что Россия не следует «формуле мира» Зеленского

В Соединенных Штатах в очередной раз на официальном уровне заявили о всесторонней поддержке Украины и осуждении России, хотя многие эксперты, включая западных, отмечают, что Вашингтон на самом деле не желает победы Киева, а хочет либо затягивание конфликта, либо ослабление обеих сторон.
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