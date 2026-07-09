Какой должна быть правильная окрошка и подборка самых необычных её вариантов

Неизвестно, когда и кому впервые пришло в голову приготовить суп на основе кваса, накидав туда мяса и овощей, но в литературных источниках окрошка по­явилась в 1790 году – в книге "Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха" Николая Осипова.