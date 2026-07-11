Полицейские и общественники Ярославля присоединились к профилактическому мероприятию рамках акции «Каникулы с Общественным советом»

По-настоящему яркое и запоминающееся межведомственное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Сахареж» организовали представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ярославской области.
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