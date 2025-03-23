Технолог Суслянок: диабетикам можно употреблять водку и темное пиво раз в неделю

Самым "безопасным" алкогольным напитком для людей с диабетом является натуральное сухое вино. В качестве альтернативы также можно употреблять водку, джин, виски, коньяк или темное пиво с низким содержанием углеводов раз в неделю.
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