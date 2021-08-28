Зачем дают выплаты по 10 тысяч для школьников всем подряд? Многие даже в России не живут

ЮлияДети и семьяЗачем дают выплаты по 10 тысяч для школьников всем подряд? Многие даже в России не живут Мой муж сразу после окончания университета работал в сельской школе учителем физической культуры около пяти лет.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаПоддерживаю Комментаторов на все!!!100% нельзя подходить к этому огульно правильно все деньги отдавать школам там есть родительские комитеты и они должны вести эту работу.Лариса ШемисоваНу да создать в ПФ ещё одну организацию и выплачивать им каждый месяц зп, чтобы они отслеживали, это будет круто. Другое дело, кто знает пусть сообщит, что у нас они не учатся, тогда и можно не давать деньги.Лариса СергеевнаАвтор, учебники и сейчас в школе выдают. И лыжи тоже есть на урок физ-ры, только не всегда размеров хватаетКомментировать
Свежие комментарии