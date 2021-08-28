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Зачем дают выплаты по 10 тысяч для школьников всем подряд? Многие даже в России не живут

Зачем дают выплаты по 10 тысяч для школьников всем подряд? Многие даже в России не живут

Мой муж сразу после окончания университета работал в сельской школе учителем физической культуры около пяти лет.

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Альбина Колесникова
Поддерживаю Комментаторов на все!!!100% нельзя подходить к этому огульно правильно все деньги отдавать школам там есть родительские комитеты и они должны вести эту работу.
Лариса Шемисова
Ну да создать в ПФ ещё одну организацию и выплачивать им каждый месяц зп, чтобы они отслеживали, это будет круто. Другое дело, кто знает пусть сообщит, что у нас они не учатся, тогда и можно не давать деньги.
Лариса Сергеевна
Автор, учебники и сейчас в школе выдают. И лыжи тоже есть на урок физ-ры, только не всегда размеров хватает

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