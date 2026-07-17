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ИА Реалист

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Вэнс связал Эпштейна с разведками США и Израиля

Вэнс связал Эпштейна с разведками США и Израиля

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Вице-президент США Джей Ди Вэнс в трёхчасовом интервью подкасту The Joe Rogan Experience, выпущенному 15 июля, сделал ряд резонансных заявлений, связанных с «файлами Эпштейна» и Израилем.

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