Вэнс связал Эпштейна с разведками США и Израиля

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Вице-президент США Джей Ди Вэнс в трёхчасовом интервью подкасту The Joe Rogan Experience, выпущенному 15 июля, сделал ряд резонансных заявлений, связанных с «файлами Эпштейна» и Израилем.
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