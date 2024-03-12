Жизненные реалии и смешные моменты в 15 смс-фрагментах

Мы ежедневно общаемся по переписке с друзьями и близкими, с коллегами и даже незнакомцами. Большинство из нас уже поняли, что переписка - это к сюрпризам, не так ли? Ведь невозможно предугадать, что ответит собеседник или, например, какое фото пришлет.