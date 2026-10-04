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Фред об «МЮ»: «Сульшер отлично ладил с командой и сплотил ее, хотя на тренировках ему помогали ассистенты. Моуринью веселый, крутой человек, именно он привел меня в клуб»

Экс-полузащитник « Манчестер Юнайтед » Фред вспомнил о работе с Оле-Гуннаром Сульшером и Жозе Моуринью , возглавлявшими манкунианцев.

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