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Во Флориде отменили казнь заключённого за пять дней до исполнения

Во Флориде отменили казнь заключённого за пять дней до исполнения

Губернатор Флориды Рон Десантис отменил смертный приговор 74-летнему заключённому Уильяму Томпсону, осуждённому за убийство, совершённое 50 лет назад.

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