Способ защититься от стаи собак назвали кинологи в Новосибирске

Трагедия произошла на улице Малыгина вблизи мусорного полигона «Левобережный». На сибирячку напала целая стая бездомных животных, собаки вцепились женщине в голову, нанесли рваные раны несовместимые с жизнью.
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