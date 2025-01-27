Забыл дома СТС – машину эвакуируют. Это справедливо?

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил законопроект, которым предлагается не эвакуировать машину при отсутствии у водителя регистрационных документов на нее, за исключением случаев угона авто.