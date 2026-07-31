Происшествия
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Происшествия

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В Забайкалье полицейские пресекли незаконную перевозку крупной партии золотосодержащего металла

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю в результате оперативных мероприятий установили, что мужчина 1988 года рождения, может заниматься противоправной деятельностью, связанной с незаконной перевозкой драгоценного металла.

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