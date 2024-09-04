Азиатский «ленд-лиз»

Президент России Владимир Путин во время своего официального визита в Монголию отметил, что эта страна «оказалась верным, надежным союзником Советского Союза, России, в том числе в борьбе с нацизмом и милитаризмом».
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