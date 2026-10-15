ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Ситуация с запасами, добычей и переработкой топлива в мире ухудшается. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Бангкоке.
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