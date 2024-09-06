В Туле осудили виновного в смерти участника СВО и его матери

Сергей Захаров

Ну и откуда справедливоости взяла? Мой друг за чужую машину помятую несильно 200 тысяч заплатил а тут за смерть Человека 300 считай так оноиесть убийство ах да мыж не такие это в наших законах Русский всегда виноват? Даже тошно читать как работают? ли наши суды наверно как наша дума штампует законы на уничтожение нашей Русского народа