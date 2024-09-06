Эта громкая история развернулась весной этого года. В редакцию «Тульских новостей» обратился мужчина, который за короткий промежуток времени потерял родного брата и мать.
В Туле осудили виновного в смерти участника СВО и его матери
Комментарии
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Сергей Захаров
Ну и откуда справедливоости взяла? Мой друг за чужую машину помятую несильно 200 тысяч заплатил а тут за смерть Человека 300 считай так оноиесть убийство ах да мыж не такие это в наших законах Русский всегда виноват? Даже тошно читать как работают? ли наши суды наверно как наша дума штампует законы на уничтожение нашей Русского народа
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16 час.
СЗ
Сергей Захаров
🇷🇺
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16 час.
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