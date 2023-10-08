В «Российской газете» вышла статья писателя Павла Басинского, в которой он предлагает примириться деятелям русской культуры, которые уехали из страны и выступили против России в конфликте на Украине, и тем, кто остался на Родине и поддерживает свой народ и свою армию.
Нынешние российские релоканты — не белая эмиграция
Комментарии
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Андрей
никаких замирений с предателями
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1 д.
ШКИПЕР
Я не в курсе кто такой Павел Басинский , но прощать "бегунков " ,которые ради своей выгоды льют помои на Россию ,народ и армию- это слишком. Хрен им в стакан ,а не прощение !
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1 д.
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