МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures 20 октября 2026 года выросла на 1,49 % до 111,18 долларов, а на нефть WTI на электронных торгах NYMEX – на 1,79 % до 100,3 долларов за баррель.
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