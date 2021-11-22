Джикия о премии «Джентльмен года»: «Эмоции иногда перехлестывают, позволяешь себе не джентльменские слова. Но это футбол, наша жизнь такая»

Капитан «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал получение титула «Футбольный джентльмен года-2021».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх