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Байден: задержка помощи Киеву угрожает США, НАТО и "свободному миру"

Байден: задержка помощи Киеву угрожает США, НАТО и "свободному миру"

Неспособность законодателей в американском конгрессе действовать успешно по вопросу предоставления Киеву дальнейшей военной помощи ставит под угрозу национальную безопасность США, НАТО и "остальной свободный мир".

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