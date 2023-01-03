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Кайри Ирвинг – о 71 очке Митчелла: «Рад, что он побил мой рекорд»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал историческое выступление Донована Митчелла в матче против «Чикаго» (145:134).

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