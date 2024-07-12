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Царьград

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Для сына бывшего замгенпрокурора Кондрата просят 20 лет колонии

Для сына бывшего замгенпрокурора Кондрата просят 20 лет колонии

Николая Кондрата обвиняют в организации и подготовке убийств.Обвинение просит приговорить к 20 годам колонии строгого режима Николая Кондрата.

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