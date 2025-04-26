Лука Дончич принял участие в матче с «Миннесотой», несмотря на проблемы с желудком

Дэн Войке из Los Angeles Times сообщил, что Дончич столкнулся с недомоганием еще за день до игры. В проигранном 3-м матче серии против «Вулвс» (104:116) защитник отыграл 40 минут, набрав 17 очков (6 из 16 с игры), 7 подборов и 8 передач при 5 потерях.
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