Российскую пятиборку Баташову выдворили из сборной за то, что получила нейтральный статус для ОИ

Российская пятиборка Ульяна Баташова сообщила о том, что ей были поданы документы для получения нейтрального статуса, после чего ее выкинули из сборной страны, обо всем этом она рассказала журналистам «Спорт-Экспресса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии