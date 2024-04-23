РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Российскую пятиборку Баташову выдворили из сборной за то, что получила нейтральный статус для ОИ

Российскую пятиборку Баташову выдворили из сборной за то, что получила нейтральный статус для ОИ

Российская пятиборка Ульяна Баташова сообщила о том, что ей были поданы документы для получения нейтрального статуса, после чего ее выкинули из сборной страны, обо всем этом она рассказала журналистам «Спорт-Экспресса».

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