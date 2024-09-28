28 сентября 1916 года экипаж подводной лодки ЧФ «Тюлень» после часового боя захватил вооружённый турецкий транспорт «Родосто» и привёл его в Севастополь

28 сентября 1916 года экипаж подводной лодки ЧФ «Тюлень» после часового боя захватил вооружённый турецкий транспорт «Родосто» и привёл его в СевастопольВ первые минуты в сгустившихся сумерках экипаж турецкого парохода принял подлодку за русский миноносец, неправильно определил расстояние и стрелял с большими перелетами.