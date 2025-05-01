Скидку на транспортный налог для законопослушных водителей не поддержали в кабмине

ВС

Владимир Степанян

Получается, что касательно народа кабмин приветствует только кнут, так как за нарушение ПДД водитель расплачивается штрафом, а вот разговоры о прянике пресекает на корню, ссылаясь на закон, региональные бюджеты и так далее. Правильно было бы такую же политику проводить и в самом кабмине. То там, то тут в открытой печати появляется информация о злоупотреблениях, коррупции в тех или иных министерствах (представляю о скольких правонарушениях не сообщается в открытой печати), а министры и их замы оказываются вроде как ни при чем. Вышестоящий начальник, если даже он не участвовал в коррупционной схеме, должен быть серьезно наказан, вплоть до понижения в должности или вообще увольнения. А на деле, в Минсельхозе на протяжении нескольких лет серьезные приписки, а Патрушев младший из министра сельского хозяйства «понижен» до вице-премьера. В кабмине двойные стандарты. Тем более, что «пряник», предложенный депутатами, практически никак не повлиял бы на региональные бюджеты, с появлением камер видео фиксации практически невозможно прокататься» год без нарушения, большей частью превышения скорости на 10-15 км, а стимул был бы и количество нарушений ПДД уменьшилось бы, если не на порядок, то процентов на 20-30 точно. Отсюда два умозаключения : оторванность кабмина от реальной жизни и безразличие к интересам народа.