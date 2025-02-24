Врач Соколова: синтетическое белье и тесная одежда приводят к молочнице

Молочница, или кандидоз влагалища, - это распространенное заболевание, вызванное грибком Candida. Хотя она и не относится к инфекциям, передающимся половым путем, с дискомфортом и зудом, которые она вызывает, сталкиваются многие женщины.
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