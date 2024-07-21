Хакеры взломали чат-бот в Telegram и устроили массовую рассылку сообщений

Рассылку однотипных сообщений с призывами к украинцам сложить оружие и выходить на митинги опубликовали 21 июля десятки российских и украинских Telegram-каналов после взлома хакерами популярного чат-бота для постинга.
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