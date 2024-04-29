Скарлетт Йоханссон и Колин Йост устроили свидание на ужине корреспондентов Белого дома

Муж и жена провели роматический вечер на ужине корреспондентов Белого дома. Пара посетила мероприятие в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, где Ассоциация корреспондентов Белого дома выбрала Йоста ведущим самого громкого мероприятия в этом году.
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