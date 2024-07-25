Украине прилетел бумеранг за перекрытие нефтепровода "Дружба"

И Будапешт, и Братислава одинаково и ожидаемо негативно отреагировали на такой шаг Украины. GLOBAL LOOK PRESS При всем своем стремлении к Западу и его ценностям Зеленский оказался не в силах уразуметь одну популярную в тех краях пословицу: "Не стоит кидаться камнями в соседа, сидя в стеклянном доме".
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