Украине прилетел бумеранг за перекрытие нефтепровода "Дружба"

И Будапешт, и Братислава одинаково и ожидаемо негативно отреагировали на такой шаг Украины. GLOBAL LOOK PRESS При всем своем стремлении к Западу и его ценностям Зеленский оказался не в силах уразуметь одну популярную в тех краях пословицу: "Не стоит кидаться камнями в соседа, сидя в стеклянном доме".