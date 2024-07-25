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Украине прилетел бумеранг за перекрытие нефтепровода "Дружба"

Украине прилетел бумеранг за перекрытие нефтепровода "Дружба"

И Будапешт, и Братислава одинаково и ожидаемо негативно отреагировали на такой шаг Украины. GLOBAL LOOK PRESS    При всем своем стремлении к Западу и его ценностям Зеленский оказался не в силах уразуметь одну популярную в тех краях пословицу: "Не стоит кидаться камнями в соседа, сидя в стеклянном доме".

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Когда с собою не в ладах.....🤣🤣🤣ДБ!
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4 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Вот же .ука Ука пилит сук на котором сидит получается ?
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3 час.
Natalija Osminina
Естественно. Этим сейчас занимается весь Запад. А Украина- это цежевропа.
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3 час.

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