Польша требует от Евросоюза наложения санкций на нефть из "Дружбы"

Global Look Press/Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com Польские власти добиваются от Евросоюза наложения санкций на поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы Польше не пришлось платить России неустойку за преждевременное расторжение контрактов.
Global Look Press/Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com Польские власти добиваются от Евросоюза наложения санкций на поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы Польше не пришлось платить России неустойку за преждевременное расторжение контрактов.
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