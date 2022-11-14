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Польша требует от Евросоюза наложения санкций на нефть из "Дружбы"

Польша требует от Евросоюза наложения санкций на нефть из "Дружбы"

Global Look Press/Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com Польские власти добиваются от Евросоюза наложения санкций на поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы Польше не пришлось платить России неустойку за преждевременное расторжение контрактов.

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