Педиатр Продеус: переутомление может снизить детский иммунитет

Интенсивные занятия в школе, посещение спортивных секций и кружков, насыщенная общественная жизнь в период роста заболеваемости ОРВИ могут стать причиной опасного для здоровья ребенка переутомления, рассказал доктор медицинских наук, педиатр, иммунолог Андрей Продеус.