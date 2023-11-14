RT: Москва, Эсто-Садок и Шерегеш – в топе популярных мест у российских туристов

Самым популярным направлением для путешествий предстоящей зимой у российских туристов вновь стала Москва – на столицу приходится 24,2% всех гостиничных заказов, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.
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