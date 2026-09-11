Траулер «Архангельск» привез в столицу Поморья более 120 тонн рыбы

В улове — треска, пикша, палтус, окунь, камбала и зубатка. Часть продукции отправят в другие регионы России.
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