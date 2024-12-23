Изменения автобусных маршрутов в Хорошево-Мневниках временно отменены

Запланированные ранее изменения ряда автобусных маршрутов на западе и северо-западе столицы с 21 декабря переносятся на более поздний срок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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