ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Соседка не следила за своими орущими детьми, но я нашел способ на нее повлиять

Соседка не следила за своими орущими детьми, но я нашел способ на нее повлиять

С недавнего времени я пенсионер, и потому решил, что могу теперь пожить для себя. На накопленные средства мы с супругой купили небольшой уютный домик в поселке, а квартиру оставили детям, пусть распоряжаются ею как хотят, нам она уже не нужна.

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Комментарии
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F I
С соседями в отличие от родни живёшь постоянно годы и  сутки напролет. И приобретая жилье не менее важно где и какое ,но и с кем по соседству ....
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21 час.

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