Соседка не следила за своими орущими детьми, но я нашел способ на нее повлиять

С недавнего времени я пенсионер, и потому решил, что могу теперь пожить для себя. На накопленные средства мы с супругой купили небольшой уютный домик в поселке, а квартиру оставили детям, пусть распоряжаются ею как хотят, нам она уже не нужна.
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