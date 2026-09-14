Врача из Амурской области обязали вернуть почти 3 млн рублей за досрочное увольнение

Бывший участковый терапевт из Амурской области полностью погасил задолженность по единовременной компенсационной выплате после исполнительного производства.
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