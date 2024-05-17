«Этот процесс неизбежен»: какие профессии может заменить ИИ уже через год

Искусственный интеллект (ИИ) может в ближайшие три года заменить не только всю линию дистанционной поддержки, но даже обычных водителей автобусов, о чем предупредил технический эксперт в области нейросетей Родион Кадыров в беседе с URA.
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