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Категория В и военные сборы 2026, могут ли призвать и кто освобожден

Категория В и военные сборы 2026, могут ли призвать и кто освобожден

Граждан с категорией годности «В» могут вызвать на военные сборы в 2026 году. Ограниченная годность освобождает от срочной службы, но не исключает человека из запаса и сама по себе не дает освобождения от сборов.

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