Разработан способ оценки концентрации пестицидов на листьях растений

Учёные Тюменского государственного университета разработали метод, который помогает определить оптимальную площадь смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ).
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