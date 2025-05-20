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Разработан способ оценки концентрации пестицидов на листьях растений

Разработан способ оценки концентрации пестицидов на листьях растений

Учёные Тюменского государственного университета разработали метод, который помогает определить оптимальную площадь смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ).

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