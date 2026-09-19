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The Eurasia Daily news agency

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The failure of Mertz and his party will deprive Ukraine of its largest sponsor — the media

The failure of Mertz and his party will deprive Ukraine of its largest sponsor — the media

The role of Germany in the supply of Kiev and the possibility of its termination writes " ". According to the publication, the failure of Chancellor Friedrich Merz hits one of the last major sponsors of Ukraine.

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