The role of Germany in the supply of Kiev and the possibility of its termination writes " ". According to the publication, the failure of Chancellor Friedrich Merz hits one of the last major sponsors of Ukraine.
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